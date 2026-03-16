Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletineki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.
Dün yerel saatle 21.22'de modifiye edilmiş ‘Uzun Yürüyüş-6’ taşıyıcı roketiyle fırlatılan ‘Yaogan-50 02’ uydusu, planlanan yörüngeye yerleştirildi.
