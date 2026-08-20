Almanya'daki resmi tiplerden çok daha ucuza yüksek performans sunan bu araçlar, paralel ithalat tartışmalarını alevlendirdi.
Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı...
Audi’nin Çinli ortak SAIC ile yalnızca Çin pazarı için geliştirdiği ve üzerinde geleneksel dört halka logosu yerine büyük harflerle "AUDI" yazan yeni nesil elektrikli modelleri (E5 Sportback ve E7X), bağımsız ithalatçı Auto China kanalıyla Almanya’ya giriş yaptı.Haber Merkezi
FİYAT VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
Auto China tarafından Almanya'ya getirilen modeller, nakliye ve gümrük maliyetlerine rağmen Alman üretimi muadillerine kıyasla önemli bir fiyat avantajı sağlıyor:
Çin Üretimi E5 Sportback:
Çift motorlu altyapısıyla 776 beygir güç ve 100 kWh batarya sunuyor. Fiyatı, Almanya'da üretilen 543 beygirlik S6 e-tron'dan 28.000 euro daha ucuz.
Çin Üretimi E7X (SUV):
Tüm vergiler dahil 86.800 euro teslim fiyatına sahip. Buna karşın daha küçük, güçsüz ve LiDAR teknolojisine sahip olmayan Alman üretimi Audi SQ6 e-tron’un başlangıç fiyatı 93.800 euro seviyesinde.
Gelişmiş 800V/900V mimarileri, yüksek hızlı şarj kapasiteleri ve devasa ekranlardan oluşan kokpit tasarımları Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekiyor.
RİSKLER VE HUKUKİ ENGEL İHTİMALİ
Almanya Bağımsız Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (BVfK) ve sektör uzmanları, paralel ithalat yoluyla alınan bu araçların tüketiciler için ciddi mağduriyetler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor:
Servis ve Yedek Parça:
Avrupa'daki yetkili servislerin bu araçlar için teknik eğitimi ve yedek parça tedarik ağı bulunmuyor.
Yazılım ve Otonom Sürüş Uyumsuzluğu:
LiDAR ve sensör yazılımları Çin trafik koşullarına göre kalibre edildiği için Avrupa'da işlevsiz kalabilir.
Volkswagen Presedanı ve Hurdaya Çıkarma Riski:
Geçmiş yıllarda benzer şekilde Çin'den paralel ithalatla getirilen Volkswagen ID.6 modelleri için VW hukuki süreç başlatmış, mahkeme kararıyla araçların satışı engellenerek imha edilmişti.
Audi yetkilileri ise AUDI logosuz modellerin Çin'in dijital ekosistemine özel olarak SAIC ortaklığıyla geliştirildiğini ve Avrupa pazarı için resmi onaylarının olmadığını vurguluyor.