Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı...

Çin Üretimi E7X (SUV):



Tüm vergiler dahil 86.800 euro teslim fiyatına sahip. Buna karşın daha küçük, güçsüz ve LiDAR teknolojisine sahip olmayan Alman üretimi Audi SQ6 e-tron’un başlangıç fiyatı 93.800 euro seviyesinde.