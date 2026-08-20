Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı...

Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı...

Audi’nin Çinli ortak SAIC ile yalnızca Çin pazarı için geliştirdiği ve üzerinde geleneksel dört halka logosu yerine büyük harflerle "AUDI" yazan yeni nesil elektrikli modelleri (E5 Sportback ve E7X), bağımsız ithalatçı Auto China kanalıyla Almanya’ya giriş yaptı.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 1

Almanya'daki resmi tiplerden çok daha ucuza yüksek performans sunan bu araçlar, paralel ithalat tartışmalarını alevlendirdi.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 2

FİYAT VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Auto China tarafından Almanya'ya getirilen modeller, nakliye ve gümrük maliyetlerine rağmen Alman üretimi muadillerine kıyasla önemli bir fiyat avantajı sağlıyor:

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 3

Çin Üretimi E5 Sportback:

Çift motorlu altyapısıyla 776 beygir güç ve 100 kWh batarya sunuyor. Fiyatı, Almanya'da üretilen 543 beygirlik S6 e-tron'dan 28.000 euro daha ucuz.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 4

Çin Üretimi E7X (SUV):

Tüm vergiler dahil 86.800 euro teslim fiyatına sahip. Buna karşın daha küçük, güçsüz ve LiDAR teknolojisine sahip olmayan Alman üretimi Audi SQ6 e-tron’un başlangıç fiyatı 93.800 euro seviyesinde.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 5

Gelişmiş 800V/900V mimarileri, yüksek hızlı şarj kapasiteleri ve devasa ekranlardan oluşan kokpit tasarımları Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekiyor.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 6

RİSKLER VE HUKUKİ ENGEL İHTİMALİ

Almanya Bağımsız Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (BVfK) ve sektör uzmanları, paralel ithalat yoluyla alınan bu araçların tüketiciler için ciddi mağduriyetler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor:

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 7

Servis ve Yedek Parça:

Avrupa'daki yetkili servislerin bu araçlar için teknik eğitimi ve yedek parça tedarik ağı bulunmuyor.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 8

Yazılım ve Otonom Sürüş Uyumsuzluğu:

LiDAR ve sensör yazılımları Çin trafik koşullarına göre kalibre edildiği için Avrupa'da işlevsiz kalabilir.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 9

Volkswagen Presedanı ve Hurdaya Çıkarma Riski:

Geçmiş yıllarda benzer şekilde Çin'den paralel ithalatla getirilen Volkswagen ID.6 modelleri için VW hukuki süreç başlatmış, mahkeme kararıyla araçların satışı engellenerek imha edilmişti.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 10

Audi yetkilileri ise AUDI logosuz modellerin Çin'in dijital ekosistemine özel olarak SAIC ortaklığıyla geliştirildiğini ve Avrupa pazarı için resmi onaylarının olmadığını vurguluyor.

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Çin üretimi Audi krizi: Almanya karıştı... - Resim: 11
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