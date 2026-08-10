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Kaynak: AA

Tayvan, Çin ile artan askeri gerilim ortamında savunma hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl gerçekleştirilen ve 10 gün süren "Han Kuang" askeri tatbikatında bu kez olası bir çıkarma harekâtına karşı savunma senaryosu öne çıktı.

PENGHU ADALARI'NDA ÇIKARMA SENARYOSU

Taipei Times'ın aktardığına göre Tayvan ordusuna bağlı birlikler, Tayvan Boğazı'ndaki stratejik Penghu Adaları'nda hava indirme ve denizden çıkarma saldırısının püskürtülmesine yönelik tatbikat yaptı.

Sahilde gerçekleştirilen tatbikatta M60A3 tanklarının yanı sıra topçu sistemleri ve uçaksavarlar kullanıldı. Birliklerin, olası bir saldırı durumunda bölgenin savunulmasına yönelik kabiliyetleri test edildi.

ÇİN'E TAYVAN'DAN DAHA YAKIN

Tayvan'ın ana adasına kıyasla Çin kıyılarına daha yakın konumda bulunan Penghu Adaları, stratejik konumu nedeniyle olası bir çatışmada Pekin'in öncelikli hedeflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İNTERNET HIZLARI DA KASITLI OLARAK DÜŞÜRÜLECEK

Tatbikatın yalnızca askeri unsurlarla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Sivil savunma çalışmaları kapsamında Tayvan'da mobil internet hızlarının ilk kez kasıtlı olarak yavaşlatılması planlanıyor.

Uygulamayla, doğal afet veya olası bir Çin saldırısı sırasında internet bant genişliğinin ciddi şekilde azalması halinde vatandaşların iletişimi nasıl sürdürebileceğinin test edilmesi amaçlanıyor.