Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin, Alçak Yer Yörüngesi’nde kurmayı planladığı geniş bant internet ağı için yeni uydu fırlatışı gerçekleştirdi.

Çin basınında yer alan bilgilere göre, Çienfan takım uydu projesinin dokuzuncu uydu grubu, Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden Long March-8 roketiyle uzaya gönderildi.

18 uydudan oluşan grubun planlanan yörüngeye başarıyla ulaştığı bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 643’üncü taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

STARLİNK’E RAKİP OLACAK

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen proje, SpaceX’in SpaceX bünyesindeki Starlink ağına rakip olmayı hedefliyor.

“G60 Starlink” adıyla da anılan sistemin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin tüm aşamaları tamamlandığında ise toplam 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan dev bir uydu ağı kurulacak.

DOKUZUNCU GRUP FIRLATILDI

Çienfan projesi kapsamında daha önce sekiz ayrı uydu grubu uzaya gönderilmişti. İlk grup Ağustos 2024’te fırlatılırken, son grup 12 Mayıs 2026’da yörüngeye yerleştirilmişti.

Yeni fırlatışla birlikte Çin’in küresel internet altyapısında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.