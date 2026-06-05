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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde (LEO) inşa ettiği ve ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink ağına en ciddi alternatif olarak görülen "Çienfan" (Uzay Yelkeni) projesinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Mega takım uydu ağının parçası olacak 11. grup uydular başarıyla uzaya gönderildi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; 18 uydudan oluşan yeni takımı taşıyan Long March-6 roketi, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde havalandı. Kutupsal Yörünge'deki hedef noktalarına başarıyla yerleşen uydularla birlikte, Long March roket serisi toplamda 648'inci taşıma görevini tamamlamış oldu.

PROJENİN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Kamuoyunda "G60 Starlink" ismiyle de anılan ve Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen bu devasa projeyle küresel çapta geniş bant internet hizmeti sunulması amaçlanıyor. Projenin yol haritası ise oldukça agresif:

Yörüngeye ilk etapta 1.296 uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Tüm fazlar tamamlandığında, uzayda tam 14 bin uydudan oluşan dev bir mega takım uydu ağının kurulması öngörülüyor.

FIRLATMA TAKVİMİNDE VİTES YÜKSELTİLDİ

Çin'in küresel internet ağındaki gücünü artırmayı hedefleyen Çienfan projesinde, 18'er uydudan oluşan grupların uzay yolculuğu geçmişi ise şu şekilde kronolojik bir sıra izledi:

1. ve 2. Grup: 6 Ağustos 2024 / 15 Ekim 2024

3. ve 4. Grup: 5 Aralık 2024 / 23 Ocak 2025

5. ve 6. Grup: 11 Mart 2025 / 18 Ekim 2025

7. ve 8. Grup: 7 Nisan / 12 Mayıs

9. ve 10. Grup: 17 Mayıs / 1 Haziran

Son olarak gerçekleştirilen bu 11. başarılı fırlatmayla birlikte Pekin yönetimi, uzay tabanlı internet yarışında elini her geçen gün daha da güçlendiriyor.