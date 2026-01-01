Çin'de 2025'te sinemalarda elde edilen gişe gelirleri, önceki yıla göre yüzde 22 artış göstererek 7,41 milyar dolara yükseldi. Çin Film İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, sinemalarda 2025 yılında 1 milyar 238 milyon bilet satıldı, gişe hasılatı ise 51,83 milyar yuan (7,41 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Geçen yılki gişe gelirleri, 42,5 milyar yuan (o dönemki kura göre 5,82 milyar dolar) hasılat elde edilen 2024'e kıyasla yüzde 22 artış kaydetti.

Çin yapımı filmler gişe gelirlerinin yüzde 80'ini oluştururken, gişede 100 milyon yuan (14,3 milyon dolar) sınırını geçen 50 filmden 33'ü yerli yapım oldu.

Animasyon türündeki filmler bu yıl gişe hasılatının yüzde 48,7'sini oluştururken, en yüksek hasılat yapan 10 filmden 4'ü animasyon türünde yer aldı.

Çin yapımı animasyon filmi "Ne Zha 2"nin gişedeki başarısı, sinema hasılatındaki genel yükselişte önemli rol oynadı. 29 Ocak'ta vizyona giren film, 2,2 milyar doları geçen bilet satışlarıyla "Çin'in en yüksek gişe hasılatı yapan filmi" unvanını almanın yanı sıra dünya genelinde tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasında yer aldı.



Çin'de 2025'te 2 bin 219 yeni sinema salonu açılırken, toplam perde sayısı 93 bin 187'ye ulaştı.