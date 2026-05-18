Çin, robotlara kimlik numarası verecek: Bilim kurgu romanlarına taş çıkaracak hamle

DonanımHaber'in derlediği habere göre, Çinli yetkililerin geliştirdiği bu yeni sistemdeher insansı robota özel 29 karakterlik bir kimlik kodu atanacak. Bu kod yalnızca basit bir kayıt sistemi işlevi görmeyecek; aynı zamanda robotun tüm yaşam döngüsünü takip etmeyi sağlayacak kapsamlı bir dijital profil görevi üstlenecek. Sistemde robotun üreticisi, model numarası, seri numarası, donanım özellikleri, yapay zekâ seviyesi, üretim kayıtları ve marka bilgileri gibi pek çok teknik detay yer alacak. Böylece her robot, üretildiği andan kullanım dışı kalana kadar merkezi bir sistem üzerinden takip edilebilecek.