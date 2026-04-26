Çin, Pakistan tarafından geliştirilen uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusu PRSC-E03’ü başarıyla uzaya fırlattı.

Xinhua haberine göre uydu, Long March-6 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden gönderildi. Uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti.

Bu görev, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 640’ıncı başarılı taşıma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

PRSC-E03 uydusu; haritalandırma, toprak kaynaklarının izlenmesi, şehir ve kırsal planlama, çevre koruma ve doğal afet takibi gibi alanlarda kullanılacak.

Uydu, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından yürütülen “Pakistan Uzaktan Algılama Kapasitesi-Yer Gözlem Uydusu (PRSC-EOS)” programı kapsamında geliştirildi. Programın ilk iki uydusu PRSC-E01 ve PRSC-E02 de 2025 yılında Çin’den fırlatılmıştı.