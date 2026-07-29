Elektrikli otomobil dönüşümünün merkez üssü haline gelen Çin'de, pazar payı kapma yarışı benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı. BYD, Geely ve Xpeng gibi devlerin domine ettiği pazarda fiyat savaşlarının ardından şimdi de model geliştirme yarışı hız kazandı. Son verilere göre, yalnızca 2026'nın ikinci yarısında Çin'de 156 yeni elektrikli otomobil modeli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Tek bir pazarda birkaç ay içinde çıkacak model sayısının ABD'deki toplam elektrikli araç portföyünü geride bırakması, rekabetin ulaştığı devasa ölçeği kanıtlıyor.

FİYAT SAVAŞLARINDAN TEKNOLOJİ VE MODEL YARIŞINA

Çin hükümetinin maliyetin altına satış yapmayı engelleyen ve tedarikçi ödemelerini süreye bağlayan son düzenlemeleri yıkıcı fiyat indirimlerini bir miktar frenledi. Ancak bu durum rekabeti bitirmedi; aksine üreticilerin teknoloji ve model çeşitliliğine yönelmesine yol açtı. Şirketler artık fiyat indirimlerinin yanı sıra daha yüksek menzil, hızlı şarj, gelişmiş yazılım ve otonom sürüş teknolojilerine sahip yeni modellerle öne geçmeye çalışıyor.

DEV MARKALAR AĞIRLIĞINI KOYUYOR

Pazara sunulacak 156 modelde aslan payının BYD'ye ait olması bekleniyor. Son dönemde satışlarında kısa süreli bir duraksama gözlenen şirketin, gelişmiş batarya ve yüksek hızlı şarj sistemleriyle donatılmış yeni nesil araçlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarılıyor. Geely, Xpeng ve Nio gibi diğer Çinli üreticilerin de yeni modelleriyle sahnede yer alması, rekabetin dozunu daha da artıracak.

KÜÇÜK ÜRETİCİLER VE BATI DEVLERİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Artan Ar-Ge maliyetleri, yüksek model trafiği ve pazar baskısı özellikle küçük üreticiler üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Nio CEO'su William Li'nin de işaret ettiği konsolidasyon sürecinin yaklaştığı değerlendirilirken, önümüzdeki dönemin bazı küçük markaların iflasına ya da satın alınmasına yol açabileceği öngörülüyor. Öte yandan yerli markaların bu agresif hamlesi, Volkswagen ve General Motors gibi Çin pazarında kan kaybeden geleneksel Batılı üreticilerin işini daha da zorlaştırıyor.