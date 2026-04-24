Robot taksilerden uçan arabalara kadar, Çin en son teknolojiye sahip araç teknolojisini daha fazla ihraç etmek için çalışıyor; bu strateji, hem küresel hedeflerini hem de zorlu ekonomik gerçekleri yansıtıyor.
Çin otomotiv pazarının öteki yüzü: Gerçekten geleceği var mı?
Otomotiv piyasasının lideri Çin'de ortaya çıkan ihtiyaç fazlası, beraberinde soru işaretleri getirdi.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, aynı zamanda dünyanın en büyük ve en gelişmiş otomobil pazarına da ev sahipliği yapıyor. Ancak yıllardır süren fiyat savaşı, Batı’da pek tanınmayan şirketler tarafından seri üretilen elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, ülkede araç fazlasına yol açtı.
Çin'in otomobil satışları ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 18 düştü ve öngörülebilir gelecekte yatay seyredeceği veya düşeceği tahmin ediliyor. Analistler ve sektör gözlemcileri, dış pazarların daha yüksek kar marjları ve satış hacminde anlamlı bir büyüme vaat ettiğini söylüyor. Bu, Cuma günü Pekin'de başlayacak olan Çin'in yıllık otomobil fuarında küresel büyüme görünümünün odak noktası olacağı anlamına geliyor.
ÇİN'İN İHRACATI ZATEN BÜYÜDÜ
Sektör verilerine göre, Çin'in ihracatı geçen yıl önemli ölçüde büyüdü ve bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 20 artışla 5,8 milyon otomobil ihraç etti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü yayınladığı bir tahmin, otomobiller ve ticari araçlar dahil olmak üzere Çin'den yapılan toplam araç ihracatının bu yıl yüzde 4 artarak 7,4 milyona ulaşmasının beklendiğini ortaya koydu.
Araştırma şirketi Gartner'da analist olan Pedro Pacheco, Çinli otomobil üreticileri hakkında konuşurken, “Artık bunun sadece Çin ile ilgili olmadığını anladıkları bir noktaya geldiler,” dedi. “Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da teknolojiyi yaygınlaştırmak için bir yol haritasına da ihtiyaçları var.”
Teknoloji devi Huawei'nin desteğini alan Çinli elektrikli araç markası Aito, yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefleyen şirketler arasında yer alıyor. Aito Yönetim Kurulu Başkanı John Zhang, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar yıllık satışlarını iki katından fazla artırarak 1 milyon araca ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
Zhang, Chongqing merkezli otomobil üreticisi Seres Group 601127.SS'ye ait olan Aito'nun, şu anda yüzde 1'in altında olan yurtdışı satışlarının önümüzdeki üç yıl içinde toplam satışların yüzde 20'sini oluşturmasını beklediğini söyledi. Şirket, elektrikli araçların benimsenme oranının daha yüksek olduğu bazı Kuzey Avrupa pazarlarına bu yıl girmeyi planlıyor.
AVRUPA GÜMRÜK VERGİLERİNE RAĞMEN REKABETÇİ
ABD, şimdilik Çin otomobillerine fiilen kapalı durumda. Çin menşeli elektrikli araçlar Avrupa'da da gümrük vergilerine tabi olsa da, yine de rekabetçi olabilmeleri nedeniyle Avrupa pazarları Çinli elektrikli araç üreticileri için bir odak noktası olarak görünüyor. Analistler, Çin yapımı otomobillerin giderek artan bir şekilde yurtdışı sürücülerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor.
Küresel bir endüstri grubu olan Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü'nün genel sekreteri Francois Roudier, Pekin'de Reuters'a yaptığı açıklamada, “Çin, otomotiv endüstrisinde gelişmekte olan bir ülke değil. En üst seviyede yer alan bir ülke” dedi. Anketlere göre, ABD'li tüketiciler de Çin menşeli araçlara daha fazla ilgi göstermeye başladı, ancak bu ülkede satışın önündeki engeller arasında yaklaşık yüzde 100'lük gümrük vergileri de bulunuyor.
Bu ayın başlarında, üç Demokrat senatör, Başkan Donald Trump'tan Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de araç üretmesini yasaklamasını ve Meksika veya Kanada'da monte edilen Çin menşeli araçların ülkeye girişini engellemesini istedi.
'UÇAN ARABALAR' VE İNSAN BENZERİ ROBOTLAR
Elektrikli araç üreticisi Xpeng Başkanı Brian Gu, şirketin “uçan” arabalarının büyük ölçekli üretimine gelecek yıl, insan benzeri robotlarının üretimine ise 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı beklediğini söyledi. Xpeng, hem uçabilen hem de yollarda sürülebilen uçan arabaları için 7.000'den fazla sipariş aldı. Siparişlerin çoğu, şirketin ülkenin havacılık otoritelerinden onay almaya çalıştığı Çin'e yönelik
Gu, 2027'nin “ortaklarla dünya çapında yapılacak testler” açısından “kritik bir yıl” olacağını ekledi. Geçen yıl, Xpeng gelirinin yaklaşık yüzde 15'ini yurt dışı satışlardan elde etti. Gu, önümüzdeki beş ila on yıl içinde “gelirin yüzde 50'den fazlasının Çin dışından gelmesi” gerektiğini söyledi.