Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip

Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip

Çinli otomotiv devi GAC, kaslı hatları ve kutu tasarımıyla dikkat çeken yeni hibrit arazi modeli Yue 7'nin resmi görsellerini ve yüksek teknolojiye sahip kabin detaylarını paylaştı.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 1

Çin pazarında yükselişe geçen "köşeli ve sert" off-road SUV trendinin en yeni temsilcisi GAC Yue 7 oldu.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 2

Tescil onaylarının ardından ilk kez resmi görselleriyle sergilenen model, ikonik Land Rover Defender çizgilerini çağrıştıran tasarımı ve yenilikçi iç mekan teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 3

DEFENDER VE LAND CRUISER DOKUNUŞLARIYLA MASKÜLEN DIŞ TASARIM

GAC'ın "Octagonal" (Sekizgen) adını verdiği yeni tasarım diliyle şekillenen Yue 7; dik duruşu, geniş gövde oranları ve kaslı hatlarıyla öne çıkıyor.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 4

Ön tarafta kare formlu far grubu ve etrafını saran L şeklindeki 5'li LED gündüz aydınlatmaları araca karakteristik bir görünüm sunuyor.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 5

Zorlu arazi şartlarında gövdeyi çiziklerden korumak adına alt bölüm ve tamponlar siyah plastik kaplamalarla zırhlandırılırken, geniş yan aynalar ve köşeli çamurluklar heybetli yapıyı pekiştiriyor.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 6

KABİNDE DİJİTAL DEVRİM: 1,1 METRELİK DEVASA EKRAN DÜZENİ

Aracın kabin alanı, retro arazi detayları ile futuristik teknolojileri bir araya getiriyor:

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 7

1,1 Metrelik Sanal Gösterge Panel:

Ön camın alt hizasını kaplayan ve BMW'nin Neue Klasse konseptlerini andıran devasa ekran kurulumu.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 8

15,6 İnç Multimedya Ekranı:

Konsolun merkezine konumlandırılan geniş dokunmatik multimedya paneli.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 9

Fiziksel Tuş Ergonomisi:

Direksiyonun arkasında yer alan nostaljik 3'lü dijital göstergeye ilaveten orta tünel ve havalandırma altında korunan bol miktarda fiziksel kontrol butonu.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 10

188 KM SAF ELEKTRİKLİ MENZİL SUNAN PHEV MOTOR

Resmi sanayi tescil belgelerinden sızan bilgilere göre Yue 7, şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapısıyla yollara çıkacak.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 11

1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile güçlü bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşan sistem, 28,3 kWsa ve 45,9 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunacak.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 12

Araç, büyük batarya paketiyle sadece elektrik gücü kullanılarak 188 kilometreye kadar sürüş imkânı sağlayacak.

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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 13
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 19
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 20
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 21
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 22
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 23
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 24
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Çin otomotiv pazarı bu modeli konuşuyor: Land Rover Defender’a dev rakip - Resim: 25
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