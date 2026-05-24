Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile mevcut dampinge karşı uygulanan önlemlerin devam edip etmeyeceği yeniden değerlendirilecek.

YERLİ ÜRETİCİLERİN BAŞVURUSU ETKİLİ OLDU

Soruşturma kararı, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine alındı. Yapılan incelemelerde, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde damping ve zararın devam edebileceğine yönelik yeterli bilgi ve bulguların bulunduğu tespit edildi.

KURULDAN SORUŞTURMA ONAYI

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Çin menşeli “koagüle suni deri” ithalatına ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Açılan soruşturma kapsamında, mevcut anti-damping önlemlerinin devam edip etmeyeceği detaylı şekilde incelenecek.