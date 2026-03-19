Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesini amaçlayan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme ile, gümrük tarife pozisyonu 8509.40 kapsamında yer alan bu ürünlere uygulanan mevcut dampinge karşı önlemlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar netleştirildi.

Yerli üretici Afs Bıçak ve Kalıp Sanayi Ticaret Dış Ticaret Limited Şirketi’nin başvurusu üzerine yapılan incelemelerde, soruşturma açılmasını gerektirecek düzeyde bilgi ve bulguya ulaşıldı.

Bu gelişmeler doğrultusunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla söz konusu ürün grubuna ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmasının başlatılması kararlaştırıldı.