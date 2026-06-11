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Kaynak: İHA

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yapılan açıklamada, “İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-25”in, Haynan Adası’nda bulunan Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi’nden Long March 5 taşıyıcı roketiyle fırlatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, uydunun hedeflenen yörüngesine sorunsuz şekilde ulaştığını ve çok bantlı, yüksek veri aktarım kapasitesine sahip uydu haberleşme teknolojilerinin performansını test etmek ve doğrulamak için kullanılacağını bildirdi.

Öte yandan bu görev, Long March roket ailesiyle gerçekleştirilen 650’nci uzay taşıma operasyonu olarak kayıtlara geçti.