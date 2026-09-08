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Kaynak: AA

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ağustos 2026’ya ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Çin’in ihracatı ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış göstererek 401,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 28,2 artarak 282,3 milyar dolara çıktı.

DIŞ TİCARET FAZLASI 119 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Çin’in ağustosta dış ticaret fazlası 119 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, temmuz ayında kaydedilen 112,5 milyar dolarlık fazlaya göre belirgin bir artışa işaret etti.

Ülkenin dış ticaret fazlası böylece 4 aydır 100 milyar doların üzerinde seyretmiş oldu.

ABD VE ASEAN’A İHRACAT ARTTI

Ağustosta Çin’in en büyük ticaret ortaklarından ABD’ye ihracatı yüzde 34,4 arttı.

Aynı dönemde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’ne (ASEAN) ihracat yüzde 30,2, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat ise yüzde 6,6 yükseldi.

ÇİN İHRACATINDA AYLIK ARTIŞ İVMESİ SÜRDÜ

Çin’in ihracatı ocak ve şubat aylarında yıllık bazda yüzde 21,8 artarak yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu’da başlayan savaşın ilk etkilerinin hissedildiği mart ayında ihracat artışı yüzde 2,5’e gerilerken, nisanda yüzde 14,1 artışla yeniden hızlandı.

İhracat mayısta yüzde 19,4, haziranda yüzde 27 ve temmuzda yüzde 23,9 arttı. Ağustosta kaydedilen yüzde 25’lik artışla ülkenin ihracatındaki güçlü ivme devam etti.

İTHALATTA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Çin’in ithalatı da yıl başından bu yana artışını sürdürdü. İthalattaki yükselişte küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın etkisi görüldü.

İthalat yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 19,8 arttı. Savaşın etkilerinin görülmeye başlamasıyla martta yüzde 27,8, nisanda yüzde 25,3, mayısta yüzde 24,3, haziranda yüzde 36 ve temmuzda yüzde 27,5 artış kaydetti.

Ağustosta ise Çin’in ithalatı yıllık bazda yüzde 28,2 yükselerek 282,3 milyar dolara ulaştı.