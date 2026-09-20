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Kaynak: AA

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit tuttu.

Çin'de 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faiz işlevi görüyor.

1 VE 5 YILLIK FAİZLER NE İÇİN KULLANILIYOR?

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında son değişiklik Mayıs 2025'te yapılmıştı. O dönemde her iki oranda da 10'ar baz puanlık indirime gidilmişti.

Bu kapsamda 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

FAİZ ORANLARI 16 AYDIR DEĞİŞMİYOR

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları son kararın ardından da sabit tutulurken, böylece kredi faiz oranlarında değişiklik yapılmadan geçen süre 16 aya ulaştı.