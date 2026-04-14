Küresel ticaretin dev motoru Çin, Mart ayında beklentilerin altında kalan bir ihracat performansı sergileyerek dış ticaret fazlasında sert bir geri çekilme yaşadı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimlerin gölgesinde, Çin’in dış ticaret fazlası 51,1 milyar dolara gerileyerek son 13 ayın en zayıf seviyesini gördü.

Orta Doğu’daki istikrarsızlık, küresel tedarik zincirleri üzerinde bir "risk primi" oluştururken, bu durum özellikle Asya’nın üretim devlerini enerji maliyetleri üzerinden vurmaya başladı.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, üretim bandındaki ham madde maliyetlerini yukarı çekiyor. Tedarik rotalarındaki aksamalar, Çin’in dış ticaret dengesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Küresel piyasalarda görülen yavaşlama emareleri, Çin mallarına olan iştahın kısa vadede azalmasına neden oluyor.



ABD İLE TİCARETTE CİDDİ KAN KAYBI

Yılın ilk çeyreğine damga vuran en dikkat çekici veri, Çin’in ABD’ye olan ihracatındaki devasa düşüş oldu. Yüzde 16’yı aşan bu daralma, küresel büyümenin ivme kaybettiğine dair en somut sinyallerden biri olarak kabul ediliyor. ING Group Çin Başekonomisti Lynn Song’a göre, ABD pazarı Çin ihracatı için şu an "en zayıf halka" konumunda.



YÜKSEK TEKNOLOJİ: İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI

Genel tabloda bir yavaşlama olsa da, Çin'in katma değerli ürün grubundaki domine edici etkisi sürüyor. 2026'nın ilk çeyreğinde bazı sektörler genel ortalamanın çok üzerinde bir performans sergiledi: