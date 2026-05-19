Küresel otomotiv pazarında lüks algısını kökten değiştirmeyi kafasına koyan Huawei ve JAC ortaklığı, üst düzey segmentteki rekabeti kızıştıracak yeni kozunu paylaştı. Rolls-Royce gibi köklü markaların yer aldığı elit sınıfa hitap eden Maextro markası, tepe modeli S800'ün en seçkin versiyonunun perdesini araladı. “Grand Design” olarak isimlendirilen bu ihtişamlı serinin ilk resmi görselleri kamuoyuyla paylaşılırken, lüks sedanın Haziran ayı içerisinde tam anlamıyla sergilenerek lansmanının yapılacağı resmen ilan edildi.
Çin devinden bu sefer “lüks” rekoru: 300 bin dolarlık model kapış kapış satıldı
Yeni Maextro S800 Grand Design, dış tasarımında tercih edilen çift renk kombinasyonuyla göz dolduruyor. Üst kuşağında “Far Mountain Cyan” ismi verilen ve turkuaz esintileri barındıran çok özel bir tona yer verilirken, gövdenin alt kısmı ise beyaz renkle tezat oluşturacak şekilde tamamlanıyor.
Lüks tutkunlarının dikkatini çekecek asıl unsur ise araç üzerinde yoğun şekilde kullanılan altın kaplamalar oluyor. Ön kaputun üstündeki şerit süslemeden tutun, ön panjur boyunca uzanan altın çizgiye, çamurluklardaki logolardan C sütunundaki özel armalara, jant göbeklerinden bagaj kapağındaki kaplamalara kadar her nokta, aracın ultra lüks kimliğini ve prestijini gözler önüne seriyor.
Devasa Boyutlar ve Sürüş Sarayı
Maextro S800 Grand Design, yollardaki heybetini sahip olduğu büyük ölçekli lüks sedan boyutlarına borçlu. Araç; 5480 mm'lik toplam uzunluğa, 2000 mm'lik genişliğe, 1542 mm'lik yüksekliğe ve tam 3370 mm'lik bir aks mesafesine (tekerlekler arası mesafe) sahip. İç mekan tasarımında ise sürücü ve yolcuların maksimum rahatlığı için tamamen konfor odaklı, 4 koltuklu özel bir yerleşim şeması benimsenmiş.
Teknolojik donanım tarafında ise Çinli dev kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor. Aracın tavan çizgisine konumlandırılan gelişmiş LiDAR sensörü ilk bakışta fark edilirken, B sütunlarında kendine yer bulan ekstra kameralar, bu otomobilin Huawei tarafından geliştirilen en güncel otonom sürüş yazılımı Qiankun ADS 5.0 sistemini barındıracağını kanıtlıyor.
Maextro S800 Grand Design, müşterilerine iki farklı gelişmiş güç aktarma organı seçeneği sunacak. Menzil uzatıcılı (EREV) olarak adlandırılan hibrit varyantta, 1.5 litrelik turbo motor sadece bataryaları besleyen bir jeneratör vazifesi görecek. Aracın asıl yürüyen aksamı ise toplamda üç adet elektrik motorundan güç alacak. Bu motorların güç çıkışları sırasıyla 160 kW ve iki adet 237 kW olarak duyuruldu. Bu versiyon, kullanıcısına 276 kilometreye varan tamamen elektrikli bir sürüş menzili sağlayacak.
BEV yani bütünüyle elektrikli olan versiyonda ise yine Huawei imzasını taşıyan çift elektrik motorlu bir mimari karşımıza çıkıyor. Bu üniteler sırasıyla 160 kW ve 230 kW güç üretme kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli seçeneğin net batarya hacmi ve tam menzil detayları şimdilik saklı tutuluyor. Ancak modelin baz versiyonunda kullanılan 95 kWsa'lik bataryanın CLTC normlarına göre 700 kilometreye varan bir menzil sunduğu biliniyor.
Yaklaşık bir sene önce ön sipariş süreci başlatılan standart Maextro S800 serisinin fiyat etiketleri 100 bin dolar seviyelerinden açılış yapıyordu. Fakat gelen son bilgilere göre, tepeden tırnağa lüksle donatılan Maextro S800 Grand Design’ın satış fiyatının yerel pazarda 300 bin dolar sınırına kadar tırmanması bekleniyor. Bu fiyatlama da modeli dünya üzerindeki en pahalı, en prestijli ve ulaşılması zor lüks sedanların arasına doğrudan dahil ediyor.
100 bin doları aşan yüksek giriş maliyetine karşın Maextro S800 ailesi, Çin pazarında ezber bozan bir satış grafiğine imza attı. Modelin aylık teslimat adetleri geride bıraktığımız Aralık ayında 4.223 seviyesine kadar ulaşarak rekor kırdı. Elde edilen bu hacim, bu denli yüksek fiyatlı ve niş bir ultra lüks araç segmenti için otomotiv otoritelerince inanılmaz bir başarı olarak kabul ediliyor.