Çin devinden bu sefer “lüks” rekoru: 300 bin dolarlık model kapış kapış satıldı

Teknolojik donanım tarafında ise Çinli dev kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor. Aracın tavan çizgisine konumlandırılan gelişmiş LiDAR sensörü ilk bakışta fark edilirken, B sütunlarında kendine yer bulan ekstra kameralar, bu otomobilin Huawei tarafından geliştirilen en güncel otonom sürüş yazılımı Qiankun ADS 5.0 sistemini barındıracağını kanıtlıyor.

Maextro S800 Grand Design, müşterilerine iki farklı gelişmiş güç aktarma organı seçeneği sunacak. Menzil uzatıcılı (EREV) olarak adlandırılan hibrit varyantta, 1.5 litrelik turbo motor sadece bataryaları besleyen bir jeneratör vazifesi görecek. Aracın asıl yürüyen aksamı ise toplamda üç adet elektrik motorundan güç alacak. Bu motorların güç çıkışları sırasıyla 160 kW ve iki adet 237 kW olarak duyuruldu. Bu versiyon, kullanıcısına 276 kilometreye varan tamamen elektrikli bir sürüş menzili sağlayacak.