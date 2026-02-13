Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle denizden 7 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Guangdong eyaletinin Yangciang şehri açığındaki deniz platformundan fırlatıldı.

Roketin planlanan yörünge konumuna taşıdığı uydular arasında, Çin'in Pakistan için geliştirdiği "PRSC-EO2" uydusu da var. Uzaktan algılama özellikli optik uydunun haritalandırma, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE 3 UYDU FIRLATILMIŞTI

Fırlatış, Cielong-3 roketiyle icra edilen 9'uncu taşıma görevi oldu. Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği ifade ediliyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin daha sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması hedefleniyor.