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Kaynak: Haber Merkezi

Çin yönetimi, Washington’ın Havana üzerindeki baskı politikasına son vermesini ve Küba’ya uygulanan ablukayı kaldırmasını talep etti. Pekin, ABD’nin Küba halkının yaşam koşullarını iyileştirme ve ülkenin kalkınmasını sağlama hakkına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında gazetecilerin, Florida başsavcısının Küba Devrimi’nin önde gelen isimlerinden Raul Castro için çıkardığı yakalama kararı hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Pekin’in, Havana’yı hedef alan siyasi baskılarda yargı mekanizmalarından yararlanılmasına karşı durduğunu belirten Mao, Küba’nın bağımsızlığını savunma ve dışarıdan gelen müdahalelere direnme girişimlerine güçlü destek verdiklerini kaydetti.