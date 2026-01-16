Çin hükümeti, ülkedeki şirketlerin ABD ve İsrail merkezli siber güvenlik ürünlerini kullanmasını yasaklayarak Batı teknolojisine karşı yeni bir adım attı. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Pekinli yetkililer, bu yazılımların hassas verileri toplayıp yurt dışına iletebileceği uyarısında bulundu.

Bu karar, Çin'in çip ve yapay zeka endüstrilerini genişletme çabaları çerçevesinde, Batı ile yaşanan gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

YASAKLI ŞİRKETLER LİSTESİ GENİŞ

Yasağın hedefinde, ABD merkezli VMware, Palo Alto Networks ve Fortinet gibi devler yer alıyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre, İsrail merkezli Check Point Software Technologies de listede. Ayrıca Alphabet'e bağlı Mandiant ve Wiz'in yanı sıra CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty ve Rapid7 gibi ABD şirketlerinin yazılımları da Çin genelinde yasaklandı.

İsrailli CyberArk, Orca Security ve Cato Networks de "yasaklılar" arasında. Habere göre, Fransız savunma şirketi Thales'e ait Imperva da bu kısıtlamadan etkilendi. Bu adım, Çin'in Batı yapımı teknolojileri kendi alternatifleriyle değiştirmeye yönelik hevesini gösteriyor.

NVİDİA'DA KISITLAMALAR HAFİFLEDİ

Öte yandan, Çin-Batı geriliminde bir yumuşama sinyali geldi. Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia'nın H200 çipi için Çin'e uygulanan ihracat kısıtlamalarını hafifletti. Trump yönetimi, Nvidia'nın yapay zeka çiplerini Çin ve diğer ülkelere göndermesine resmen onay verdi.

Nvidia sözcüsü, FOX Business'a yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın Amerika’nın çip endüstrisinin rekabet etmesine izin verme kararını alkışlıyoruz. Bu karar, ABD’de yüksek ücretli işleri ve üretimi destekliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ticari müşterilere H200 sunmak, Amerika için harika olan, düşünülmüş bir denge sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Çin'in teknoloji bağımsızlığı çabalarına rağmen, karşılıklı ticari ilişkilerin devam edebileceğini işaret ediyor.