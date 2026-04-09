ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finalinde tarihi bir başarıya imza attı. Temsilcimiz, rövanşta Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla Avrupa şampiyonu oldu.

İLK MAÇ AVANTAJI YETTİ

Yunanistan’da oynanan ilk karşılaşmayı 85-80 kazanan Mersin ekibi, Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki rövanşta parkeden mağlup ayrılsa da toplam skor üstünlüğüyle kupaya uzandı.

MAÇ NEFES KESTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 20-18, ilk yarıyı ise 43-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte toparlanan temsilcimiz farkı eriterek son bölüme 61-61 eşitlikle girdi.

Son periyotta büyük çekişme yaşanırken ÇBK Mersin sahadan 77-75 mağlup ayrılsa da bu skor şampiyonluk için yeterli oldu.

İLK AVRUPA KUPASI

Ekrem Memnun yönetimindeki ÇBK Mersin, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

TÜRK BASKETBOLU ADINA TARİHİ BAŞARI

ÇBK Mersin, bu zaferle birlikte Türk kadın basketbolunda EuroCup’ı kazanan üçüncü takım oldu. Daha önce Galatasaray iki, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir kez bu kupayı müzesine götürmüştü.