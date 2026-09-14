Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü dış sahada Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Cimbom'da Trabzonspor mesaisi başladı - Resim : 1

Kulübün resmi kanallarından aktarılan bilgilere göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan çalışma, teknik adam Okan Buruk idaresinde icra edildi. Isınma hareketleriyle start alan idman, iki kafıle halinde yapılan 8’e 2 top kapma ve pas sekansıyla sürdü.

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Oyuncular geniş alanda top kontrolü organizasyonunun sonrasında gerçekleştirilen çift kale müsabakayla mesaiyi bitirdi. Günü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, antrenman takvimine 16 Eylül Çarşamba günü geri dönecek.