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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü dış sahada Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün resmi kanallarından aktarılan bilgilere göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan çalışma, teknik adam Okan Buruk idaresinde icra edildi. Isınma hareketleriyle start alan idman, iki kafıle halinde yapılan 8’e 2 top kapma ve pas sekansıyla sürdü.

Oyuncular geniş alanda top kontrolü organizasyonunun sonrasında gerçekleştirilen çift kale müsabakayla mesaiyi bitirdi. Günü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, antrenman takvimine 16 Eylül Çarşamba günü geri dönecek.