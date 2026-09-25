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2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği performansla öne çıkan Davinson Sanchez için yaz transfer döneminde Como harekete geçti. İtalyan temsilcisi, deneyimli stoperin transferi adına Galatasaray'ın kapısını yüksek bir teklifle çaldı.

PAZARLIK YAPILMADAN TEKLİF REDDEDİLDİ

Como'nun sunduğu 27 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus içeren teklif, Galatasaray tarafından değerlendirmeye alınmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun yerine daha iyi bir alternatif bulmanın zor olacağı görüşüyle öneriyi doğrudan geri çevirdi. İtalyan ekibi ise aynı maliyet seviyesinde Chelsea'den Trevoh Chalobah'ı kadrosuna kattı.

SANCHEZ'İN PERFORMANSI GÜNDEMDE

Galatasaray'da kalmaya devam eden Davinson Sanchez, sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla dikkat çekti. Kolombiyalı stoper, Çorum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı.

Söz konusu hataların, Galatasaray'ın ilk 6 haftada 5 puan kaybettiği süreçte etkili olduğu belirtildi.

7 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Davinson Sanchez, mevcut sezonda Galatasaray formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımına 1 golle katkı sağladı. Kolombiyalı savunmacının sarı-kırmızılılarla mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcuyu 2023-2024 sezonunun başında Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis karşılığında transfer etmişti.