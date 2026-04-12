12 Nisan 2026 Pazar
Cilt lekelerine kabak mucizesi

Cilt tonunu eşitlemek ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşmak artık imkansız değil. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal kabak maskesiyle lekelerinize veda ederken cildinizi yenilemenin yollarını keşfedin.

Cilt lekeleriyle mücadele edenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, doğal ve evde hazırlanabilen tarifler de yeniden gündeme geliyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında popülerlik kazanan kabak içerikli bir maske tarifi, cilt tonundaki eşitsizlikleri giderme vaadiyle pek çok kişinin ilgisini çekiyor.



Posta'nın haberine göre, bu maskenin ev yapımı pratik tarifinde; ince şekilde rendelenmiş kabak, yoğurt, çok az miktarda karbonat ve birkaç damla taze limon suyunun karışımı kullanılıyor.

Elde edilen bu karışımın, barındırdığı doğal içerikler vesilesiyle cildi temizleyerek daha parlak ve canlı bir çehre kazandırmaya katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bünyesindeki yüksek su seviyesi ve vitaminlerle kabağın cildi nemlendirmeye yardımcı olduğu, yoğurdun ise sahip olduğu doğal laktik asit sayesinde ölü hücreleri cilde zarar vermeden temizlediği belirtiliyor.

C vitamininden zengin olan limon suyunun cilt tonundaki düzensizlikleri gidermeye destek olduğu, karbonatın ise peeling işlevi görerek cilt yüzeyini kirden arındırdığı ifade ediliyor.

Buna karşın, her ne kadar doğal olsalar da bu tür bileşenlerin her cilt tipinde aynı olumlu sonucu vermeyebileceği gerçeğini unutmamak gerekiyor.

Bilhassa karbonat ve limon suyu gibi bileşenlerin hatalı ölçülerde karıştırılması; cilt yüzeyinde tahriş, kızarıklık ya da hassaslaşma gibi sorunları tetikleyebiliyor. Bu riskleri önlemek adına, maskenin haftalık kullanımının bir defayı aşmaması ve tüm yüze sürmeden evvel küçük bir deri bölgesinde denenmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, bu tarz maske uygulamalarının gece saatlerinde yapılmasının çok daha sağlıklı bir seçim olacağını vurguluyor.

Bunun temel sebebi, limon gibi maddelerin cildin güneşe karşı direncini kırarak hassasiyet oluşturabilmesidir. Bu riskten dolayı, gün içerisinde mutlaka yüksek koruma seviyesine sahip bir güneş koruyucu kullanılması büyük önem arz ediyor.

