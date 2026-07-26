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Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 25 Temmuz 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları resmi olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi kupona çıktığı ve devredip devretmediği sonuçlarla birlikte netlik kazanırken, kupon sahipleri sonuç sorgulama sayfası üzerinden biletlerini anında kontrol etmeye başladı.

SÜPERSTAR NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Habertürk'te yer alan habere göre SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Kural: SüperStar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır.

Şart: SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Dijitalde ve sokakta erişim imkanı sunulmaktadır.

Sen Seç Modu: 90 adet Çılgın Sayısal Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranızı kendiniz seçebilir, ister Rastgele Tek veya Rastgele Çift seçenekleriyle sisteme hızlıca seçtirebilirsiniz.

Sistem Oyunu Modu: En az 7, en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansınızı artırabilirsiniz.



Kazanma Şartları: Haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilen kurada 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Oynadığınız kolonda 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanırsınız. 6 bilen ise dev büyük ikramiyenin sahibi olur.

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.