Saçlarını sıklıkla boyatan kadınlar için en büyük zorluklardan biri, çok geçmeden dipten gelen kendi saç renginin kendini belli etmesidir.
Çileye son: Bu yöntem dip boya derdinden kurtarıyor
Düzenli saç boyatanların kabusu olan dip boyası derdi, yeni nesil pratik çözümlerle tarih oluyor; hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmek artık çok daha kolay...Kaynak: Diğer
Özellikle beyaz kapatma veya açık tonlara geçiş yapan kişiler için birkaç haftada bir kuaför randevusu almak hem zaman hem de bütçe açısından ciddi bir yük oluşturabiliyor.
Bu soruna pratik çözümler getiren yeni nesil saç bakım ürünleri, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.
Posta'nın haberine göre, kozmetik dünyasında hızla trend olan bu uygulamalar sayesinde hem saç rengini daha uzun süre muhafaza etmek hem de dip görüntüsünü azaltmak mümkün. Üstelik kuaför harcamalarından tasarruf ettiren bu yöntemler, ev ortamında kolayca uygulanabildiği için zamanı kısıtlı olan kişilere ciddi avantaj sağlıyor.
Dip boyası görünümünü saklamanın en etkili yollarından biri, kuaförlerin önerdiği gölge teknikleri ve ara tonlardır. Diplerdeki saç ile boyalı kısımlar arasında keskin bir çizgi oluşmasını engelleyen bu işlemler, saçın doğal bir geçişle uzamasına imkan tanıyarak sık sık rötuş yapma ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda, son yılların trendi olan renkli şampuanlar ve saç maskeleri de boyanın parlaklığını muhafaza etmede oldukça etkilidir. Düzenli kullanıldığında saçın matlaşmasını ve solmasını önleyen bu ürünler, her zaman bakımlı bir görünüm vadeder.
Özellikle kısıtlı zamanlarda kurtarıcı bir rol üstlenen geçici dip gizleyici spreyler, acil durumların vazgeçilmezi haline geliyor. Saniyeler içinde pratik bir şekilde uygulanan bu ürünler, dipteki beyazları ve renk farkını anında kamufle ederek kuaföre gitme sıklığını azaltıyor. Yağmura ve terlemeye karşı dayanıklı formülleri sayesinde de gün boyu etkisinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Uzmanlar, doğru ürün seçimi ve düzenli bakım sayesinde saç renginin daha uzun süre korunabileceğini ifade ediyor. Böylece hem zamandan tasarruf etmek hem de kuaförlere ödenen yüksek ücretleri azaltmak mümkün.