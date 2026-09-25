Çileli göç yolları spor arenası oldu: 63 ülkeden 2 bin sporcu Kaçkar Dağları'nda buluştu

Etkinliği sevinçle karşıladıklarını belirten yayla sakinlerinden Cemile Çelik, “Çok memnun olduk. Eskiden yaylaya ineklerle yaya olarak giderdik, sırtımızda yük, ot ve yağ taşırdık. O günlerin hem zorluğu hem güzelliği vardı. Şimdi o yollar parkur oldu, her sene bu etkinliğin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.