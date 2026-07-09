Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nde, çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ebeveyn-Çocuk Atölyesi, yoğun katılımla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi’nde, çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ebeveyn-Çocuk Atölyesi, çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla başladı. 4-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen atölyeler, miniklerin ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmelerine, sosyalleşmelerine, el becerilerini geliştirmelerine ve doğayla iç içe öğrenme deneyimi yaşamalarına katkı sağlıyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen aşçılık atölyesinde çocuklar ve ebeveynleri çeşitli ikramlıklar hazırlayarak kendi emekleriyle yaptıkları lezzetleri birlikte tatmanın mutluluğunu yaşadı. Takı tasarım atölyesinde ise hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak özgün tasarımlar ortaya çıkaran katılımcılar, üretim sürecine aktif olarak katılarak el becerilerini geliştirdi.

DOĞA SEVGİSİ AŞILANDI

Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli tarım mühendisi tarafından çocuklara ve velilerine doğa, tarım ve bitki yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte tohumun önemi anlatılırken, tohumun nasıl ekileceği ve sağlıklı bir şekilde nasıl yetiştirileceği uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, ektikleri tohumlara ilk can suyunu aileleriyle birlikte verdi. Minikler, bardaklara ektikleri bitki tohumlarını evlerinde yetiştirerek gelişimlerini takip etmeye devam edecek. Merkezde düzenlenen interaktif oyunlar ve bilgi yarışmaları ise etkinliğe renk kattı. Sulu balon bilgi yarışması ile çuval yarışında çocuklar hem eğlendi hem de doyasıya heyecan yaşadı. İtfaiye parkurunda yangın söndürme deneyimi yaşayan çocuklar, sevimli dostlarını yakından gözlemleme fırsatı da buldu.

BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR

Etkinliklere katılan veliler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdiler: “Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikler sayfasını incelerken bu atölyeyi gördük ve hemen başvuru yaptık. İyi ki de katılmışız. Çok sıcak, samimi ve aile ortamında geçen, hem çocuklarımız hem de biz veliler için oldukça verimli bir etkinlik oldu. Doyasıya eğlendik, güzel paylaşımlarda bulunduk. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” Yaz dönemi boyunca her gün farklı içeriklerle devam edecek Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ndeki etkinlik ve atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.trabzon.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.