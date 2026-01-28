Türkiye alternatif rock sahnesinin en özgün temsilcilerinden Çilekeş, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılından bu yana ortak çalışmayı bırakan grup, ilk albümü “Y.O.K”un 21. yılı şerefine sahnelere dönüyor.
Çilekeş grubu 13 yıl sonra sahnelere dönüyor: Biletler satışta
Çilekeş, “Y.O.K” albümünün 21. yılı için 10 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta orijinal kadrosuyla sahne alacak. 2011’den beri ayrı olan grup yeniden bir araya geliyor; biletler 28 Ocak 12.00’de satışta.Derleyen: Gül Devrim Koyun
ÇİLEKEŞ GRUBUNUN KONSERİ NE ZAMAN?
Orijinal kadrosu Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil’den oluşan Çilekeş, 10 Ekim akşamı İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.
Biletix üzerinden yapılan açıklamaya göre bilet satışları 28 Ocak saat 12.00’de başlayacak.
ÇİLEKEŞ GRUBU NE ZAMAN KURULDU?
Çilekeş, 2000 yılında Ankara’da Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil tarafından kuruldu. Grubun ilk sahne performansı Kasım 2002’de Ankara Saklıkent’te gerçekleşti. 2003 ve 2004 yıllarında verdikleri konserlerle Ankara’da hızla tanınan ekip, Mayıs 2003’te Fanta “Genç Yetenekler Aramızda” yarışmasına katıldı.
Ön elemeleri geçen Çilekeş, İç Anadolu Bölge Finali’nde canlı performansıyla dikkat çekerek Türkiye Finali’ne yükseldi. Melih Kibar, Meltem Taşkıran, Teoman, Levent Yüksel ve Engin Akıncı’dan oluşan jüri önünde sergiledikleri performansla yarışmayı kazandılar. Başarı sonrasında daha büyük sahnelerde yer almaya başlayan grup, yeni şarkılarla bir demo hazırladı ve albüm çalışmalarına yöneldi.
Yarışmanın ardından Candan Erçetin, Beyaz, Harem ve Nev ile birlikte 17 ili kapsayan Türkiye turnesine çıkan Çilekeş, yaklaşık 350 bin kişiye ulaştı ve henüz albüm çıkarmadan önce büyük bir dinleyici kitlesi oluşturdu.
Mart 2005’te İTÜ MIAM’da davul kayıtlarıyla başlayan ilk albüm “Y.O.K”, Volkan Başaran prodüktörlüğünde Haziran 2005’te ONAIR etiketiyle piyasaya sürüldü. Söz, müzik ve düzenlemelerin tamamı gruba ait olan albümde Fuat, Burak Gürpınar ve Aylin Aslım konuk müzisyen olarak yer aldı.
Albüm sonrası Türkiye ve yurtdışında pek çok festivalde sahne alan grup, az konser verilen kentlerde bile defalarca performans sergiledi. Nisan 2008’de Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde “Katil Dans” adlı ikinci stüdyo albümünü P.İ. Müzik etiketiyle yayımladılar.
Konuk sanatçılar Korhan Futacı ve Şebnem Ferah’ın yer aldığı albüm, Rolling Stone dergisi tarafından 2008’in en iyi albümü seçildi. Haziran 2010’da üçüncü albüm “Histeri Çalışmaları” yayımlandı ve dinleyiciler albümü hem ücretsiz indirebildi hem de satın alabildi.
ÇİLEKEŞ GRUBU ÜYELERİ KİMLER?
Görkem Karabudak – Elektro gitar
Ali Güçlü Şimşek – Gitar
Gökhan Şahinkaya – Bas gitar
Cumhur Avcil – Bateri