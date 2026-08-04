Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi

Sosyal medya ikiye bölündü

Alyssa'nın çileği tattığı ve lezzeti hakkındaki değerlendirmelerini paylaştığı video, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kullanıcıların bir bölümü, tek bir çilek için bu kadar yüksek bir ücret ödenmesini pazarlama stratejisi ve gereksiz bir harcama olarak değerlendirirken, diğer bir kesim ise premium yetiştiricilik standartları ve lüks tüketim deneyimi açısından duruma ilgiyle yaklaştı.