Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi

Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi

Los Angeles'ta tek bir tanesi için ödediği ücretle gündem olan sosyal medya içerik üreticisinin paylaşımı, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Lüks tüketim tartışmalarını yeniden alevlendiren video sosyal medyada iki farklı görüşü karşı karşıya getirdi.

Kaynak: Diğer
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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 1

Sosyal medya platformlarında paylaşılan tadım ve alışveriş videoları zaman zaman fahiş fiyatlı ürünlerle gündem olurken, bu kez dikkatleri üzerine çeken ürün tek bir çilek oldu.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 2

TikTok'ta "alyssaantocii" kullanıcı adıyla içerik üreten Alyssa isimli kadın, ABD'nin Los Angeles kentinde satın aldığı sıra dışı bir meyve paketiyle dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 3

Tek bir çileğe 19 dolar ödedi

Los Angeles'ta özel olarak hazırlanan tekli kutuda satılan çilek için 19 dolar ödeyen içerik üreticisi, tadım anlarını takipçileriyle paylaştı.

Büyük bir özenle tekli kutuda ambalajlanan çileği tanıtan Alyssa, meyvenin sıradan bir marketten ya da pazardan alınmadığını, özel yetiştirme teknikleriyle üretildiğini ve lüks bir sunumla satışa sunulduğunu söyledi.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 4

Paylaşımında ürünü "dünyanın en iyi çileği" olarak nitelendiren içerik üreticisi, tek bir meyve için ödediği fiyatla takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 5

Video milyonlarca kişiye ulaştı

Sıradan bir meyvenin astronomik bir fiyatla satışa sunulması sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Kısa sürede viral olan tadım videosu, 9,7 milyon izlenmeyi geride bırakırken binlerce yorum aldı ve farklı platformlarda da paylaşılmaya devam etti.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 6

Sosyal medya ikiye bölündü

Alyssa'nın çileği tattığı ve lezzeti hakkındaki değerlendirmelerini paylaştığı video, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kullanıcıların bir bölümü, tek bir çilek için bu kadar yüksek bir ücret ödenmesini pazarlama stratejisi ve gereksiz bir harcama olarak değerlendirirken, diğer bir kesim ise premium yetiştiricilik standartları ve lüks tüketim deneyimi açısından duruma ilgiyle yaklaştı.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 7

Lüks tüketim yeniden tartışma konusu oldu

Tek bir çileğin fiyatı üzerinden başlayan tartışma, lüks gıda sektörünün özellikle büyük şehirlerde ulaştığı fiyat seviyelerini yeniden gündeme taşıdı.

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Çileğin tanesine 900 TL ödedi: Paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlendi - Resim: 8

Paylaşım, dijital platformlarda gurme deneyimi ile tüketim çılgınlığı arasındaki sınırın nerede başladığı yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

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