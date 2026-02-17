Ardahan ile Kars arasında yer alan Çıldır Gölü, buzla kaplandıktan sonra doğaseverlerin en gözde mekanlarından biri haline geldi.

Ardahan kıyısındaki tesisler civarına gelen dört kişilik ekip, gölün buzlu yüzeyinde kamp alanı oluşturdu ve ateş yaktı.

Arkadaş grubuyla birlikte buz üzerinde kamp yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, daha önceki kışlarda da benzer deneyimler yaşadığını anlattı.

Gölün üzerinde keyifli bir ortam yarattıklarını belirten Saraçoğlu, “Geçen yıl da aynı ortamı yaşadık. Bu yıl da buz çözülmeden ortam ve havasını yaşamak istedik. Çünkü artık havalar ısındığı için buzda yumuşama başladı. Dolayısıyla fırsatı kaçırmak istemedik” dedi.