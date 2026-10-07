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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam’dan Fatsa Belediyesi’ne dikkat çeken “Özel Kalem” soruları geldi. Çam, çikolata, fındık, baklava ve kurabiye alımlarının 2026’da 5,8 milyon TL’ye ulaştığı yönündeki bilgilerin doğru olup olmadığını sorarak, “Doğruysa kimlere, nerede ve hangi amaçla ikram edildi?” dedi.

CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam, Fatsa Belediyesi’nin 2026 yılı harcamalarına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Çam, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yapılan çikolata, fındık, baklava ve kurabiye alımlarının toplam tutarının 5,8 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

Rakamın doğruluğunun Fatsa Belediyesi tarafından açıklanmasını isteyen Çam’ın ilk sorusu net oldu:

“Bu doğru mu?”

“KİMLER İÇİN, NEREDE KULLANILDI?”

İddia edilen rakamın doğru olması halinde harcamaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunan Çam, Fatsa’nın çözüm bekleyen sorunları bulunduğuna dikkat çekti.

Çam, belediye bütçesinden yapıldığı öne sürülen harcamaların hangi amaçla gerçekleştirildiğini, ürünlerin kimler için alındığını ve nerelerde kullanıldığını sordu.

“FINDIĞI BARİ FATSALI ÜRETİCİDEN ALIN”

Açıklamasında fındık alımlarına ayrıca değinen Çam, belediyeye farklı bir çağrıda bulundu.

“Madem milyonlarca liralık fındık alıp ikram edeceksiniz; o fındığı doğrudan Fatsalı fındık üreticisinden alın bari” diyen Çam, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle üreticinin zor durumda olduğunu savundu.

Belediyenin yaptığı harcamaların Fatsa’nın üreticisine, esnafına ve ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini belirten Çam, “Fatsa’nın parasını harcıyorsanız, hiç değilse Fatsa’nın üreticisine, esnafına, ekonomisine katkısı olsun” ifadelerini kullandı.

“KAMU KAYNAĞININ HESABI VERİLMELİ”

Çam, açıklamasında kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık çağrısı da yaptı.

“Kamu kaynağı harcanıyorsa hesabı da kamuoyuna verilmelidir” diyen Çam, belediyeye şu soruları yöneltti:

“5,8 milyon TL doğru mu? Doğruysa bu ürünler kimlere, nerede ve hangi amaçla ikram edildi?”

BELEDİYEDEN “BELGELİ AÇIKLAMA” İSTEDİ

CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam, söz konusu iddialara ilişkin Fatsa Belediyesi’nden kamuoyunu tatmin edecek bir yanıt beklediklerini belirterek açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Fatsa Belediyesi’nden açık, net ve belgeli bir açıklama bekliyoruz.”