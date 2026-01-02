YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Tümamiral Cihat Yaycı, İran’ın Türk şehri olan Urumiye’nin bilinçli politikalarla kuraklığa terk edildiğini şimdi ise şehirden ayrılan Türklerin yerine PJAK teröristlerinin geldiğini kaydetti.

Cihat Yaycı, YENİÇAĞ’a sıcak gündemin ana başlıklarını değerlendirdi. Yaycı, Türkiye’ye düşen İHA’larla ilgili olarak acil hava savunma sistemine ihtiyacımız bulunduğuna işaret ederek, “kendi milli hava savunma sistemimizi tam anlamıyla hayata geçirene kadar hava savunma sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Yaycı, şöyle devam etti;

“20 Çelik kubbeye ihtiyacımız var. Son yaşanan İHA ve SİHA’ların topraklarımıza düşmesi hava savunma sisteminin ne kadar acil ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. S-400’leri acil aktive etmemiz gerekir bu koşullarda. Eğer S-400 uzun menzilli hava savunma füze sistemleri aktif olsaydı bu İHA’lar Ankara’ya kadar gelemezdi diye düşünüyorum.”

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel temsilcisi Tom Barrack’ın S-400 füze sistemi ile ilgili söylediklerini de eleştiren Yaycı, “ABD Büyükelçisi ‘S-400 füze sistemini elinizden çıkarın’ diyor, başka cümleler sarf ediyor. Adeta müstemleke Valisi gibi konuşuyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi ‘Espanikler kendi özerk bölgelerini oluştursunlar’ tarzında bir cümle kursa ABD hemen sınır dışı eder. Dolayısıyla Barrack’a da haddinin bildirilmesi gerekiyor” dedi.

Türk topraklarına düşen İHA’ların bir anlamda test niteliğini taşıdığına da dikkat çeken Yaycı, “yani bizim açımızdan nelerin eksik olduğunu görmemizi sağladı. Bir an önce hava savunma sistemi kurmamız gerektiğini görmüş olduk” diye konuştu.

İran’da yaşanan kuraklığın nedenleri ve sonuçlarının Türkiye’yi de etkilemesinin beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Cihat Yaycı, şunları söyledi;

“İran’da yaşanan kuraklıktan özellikle İran Türkleri etkileniyor. Türk-İran sınırında daha çok İran Türkleri yer almakta. Bunun yerine PJAK teröristlerinin bu bölgeye getirilmek istenmesi söz konusu. Örneğin, Urumiye kentinin çok göç vermesinin nedenlerinin başında Urumiye gölünün kuruması geliyor. İran burayı adeta izlediği politikalarla kuruttu. Şimdi ise bu bölgeden göçler oluyor. İran Türkleri buradan ayrılmak zorunda kalırken bu bölgeye PJAK teröristleri yerleştiriliyor. Türkiye’nin bu noktada yaşananlara çok dikkat etmesi, dikkatle takip etmesi gerekiyor.”