Suriye’de geçici yönetimin terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonları sonrası iki taraf anlaşma sağlandı. Anlaşma uyarınca YPG’nin silahlı güçleri Suriye ordusuna ‘entegre’ olacak. Ayrıca yerel yönetimde yönetici kadrolarda da yine YPG’den isimler bulunacak.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Suriye’de entegrasyon” olarak lanse edilen sürecin arka planını yazdı. Yaycı, Milli Gazete’de yayınlanan yazıda, Suriye’nin kuzeyinde iç savaşta kurulan ‘fiili özerkliğin’ sadece şekil değiştirdiğini söyledi.

Yaycı, Haseke, Kamışlı ve Ayn el Arab’ta merkezi yönetimin bulunmasına rağmen pratikte terör güçlerinin bölgede asayişi sağladığını belirtti. YPG/SDG’li teröristlerin silahlı güçlerinin dağıtılmadığının sadece Suriye ordusunda “tümen” ve “tugay” adlarıyla yeniden tanımlandığını vurgulayan Yaycı, “Komuta zinciri kâğıt üzerinde merkezîleştirildi; fiilen yerelde kaldı. Aynı kadro, aynı silah, aynı ideoloji—yeni arma. Bu entegrasyon değil; kurumsal kamuflajdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ İÇİN TEHLİKE

Emekli Tümamiral Yaycı, Suriye’deki ‘entegrasyon’ sürecinin Türkiye’nin terörle mücadelesi için tehlike olduğunun altını çizdi. Yaycı, Türkiye’nin terörle mücadeleyi ‘örgütün tasfiyesi’ üzerine kurduğunun altını çizerek “Oysa bugün aynı kadrolar, aynı silahlar, aynı ideoloji, başka bir devletin üniforması ve hukuki şemsiyesi altındadır” dedi.

Söz konusu modelin Türkiye’ye taşınmasının istendiğini belirten Yaycı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu tablo:

• Meşru müdafaayı tartışmalı hâle getirir,

• Operasyonu diplomatik pazarlık alanına iter,

• Caydırıcılığı zayıflatır.

Dahası, psikolojik üstünlüğü örgüte verir: “Direndik, dağılmadık, devlet bizi tanıdı.”

Silah bırakmadan gelen her kazanım, gelecek terör dalgalarının mayasıdır.

Sonuç olarak;

Suriye Hükümeti’nin SDG/PKK ile vardığı 30 Ocak mutabakatı:

• Terörü bitirmemiş,

• Silahı susturmamış,

• İdeolojiyi tasfiye etmemiştir.

Aksine:

• Terörü devletin içine yerleştirmiş,

• Silahlı yapıyı kalıcılaştırmış,

• Bölgeye ve Türkiye’ye yönelik yeni bir tehdit mimarisi üretmiştir.

Ve bu model, açıkça Türkiye’ye taşınmak istenmektedir.

Şunu özellikle vurguluyorum:

Devletler terörle pazarlık yapmaz.

Bir daha yapmaya kimsenin cesaret edemeyeceği şekilde bedel ödetir."