BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

İsrail, ABD, Yunanistan, GRKY, geçtiğimiz hafta İsrail Meclisi’nde Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gücünü artırmasının önüne geçmek için bir toplantı gerçekleştirmişti.

İsrailli Milletvekili Ohad Tal, toplantıda yaptığı konuşmada, “İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasında, büyük altyapı, doğal kaynaklar ve güvenlik projeleri de dahil olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesi stratejik bir hamle olup Türkiye'nin yükselişini dizginlemeye yönelik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak budur" sözlerini sarf etmişti.

Tümamiral Cihat Yaycı, İsrail Meclisi’nde İsrail, ABD, Yunanistan, GRKY’nin Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI BİZİM DOSTUMUZDUR TAVRINI TAKINIYORLAR'

Yaycı, Yunanistan’ın ve GRKY’nin özellikle Türkiye’ye tavır takınan hangi devlet olursa olsun onlarla işbirliği yapmayı usul haline getiren bir devlet anlayışı olduğunu belirterek, 'Türkiye’nin düşmanı bizim dostumuzdur' tavrını sergilediklerini söyledi.

'TÜRKSÜZ BİR KIBRIS, TÜRKİYESİZ BİR DOĞU AKDENİZ İSTİYORLAR'

İsrail’deki bazı bakan ve bürokratların Türkiye’yi açıkça düşman ilan etmesinin Yunan ve Rum Kesimi’ni İsrail ile işbirliği konusunda daha fazla teşvik ettiğini belirten Yaycı, “'Asıl mesele Türkiye’nin yükselen gücüne engel olmak' ifadesinin altında yatan şey şudur, Türkiye enerji kaynaklarına sahip olmasın, biz sahip olalım, Türkiye’nin haklarını biz alalım, Türkiye buralardan faydalanamasın. Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz olsun. Bunu açıkça ifade ediyorlar” sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 fırkateyn gemisinin Endonezya’ya satıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Tümamiral Cihat Yaycı, bu iddialara karşı sert açıklamalarda bulundu.

'AKIL KÂRI BİR İŞ DEĞİL'

Bu iddiaların doğru olmayacağına inandığını söyleyen Yaycı, Yunanistan, GRKY ve İsrail tarafından tehdit altındayken, Türk Savunma Sanayi’sine ait 2 fırkateynin Endoznezya’ya satılmasının akıl kârı bir iş olmayacağını belirtti.

'TSK İÇİN YAPILMIŞ GEMİYİ ALIP BAŞKA ÜLKEYE SATAMAZSINIZ'

Yaycı, “Türkiye bu kadar tehdit ve baskı altındayken, Doğu Akdeniz’de adalar denizi ile tehdit edilirken, bütün siyasilerimiz “Türkiye bir ateş çemberinde” derken, Yunanistan bu kadar çok gemi sipariş ederken, silah alırken, Türkiye’nin, Türk Deniz Kuvvetleri için onlarca yıllık ihtiyacı olan fırkateynlerimizin ve İzmit’in denize indirilmiş personele atanmış, Türk Deniz Kuvvetlerinin acil ihtiyacı olarak hepimizin dile getirdiği bu fırkateynlerin Endonezya’ya satıldığına dair birtakım söylentiler dolaşmaktadır. Bunun doğru olmayacağını inanıyorum. Çünkü, bu tehdit ortamında Türk Deniz Kuvvetleri için yapılmış gemiyi alıp Endonezya’ya vermek akıl kârı bir iş değildir. Bunun ticari bir kârla, ifade edilmesi kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılmış gemiyi alıp da başka bir ülkeye satmazsınız. Bu tehdit ortamında Türk Deniz Kuvvetlerinin acilen güçlenmesi lazımdır” sözlerini sarf etti.