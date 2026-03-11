Usta sanatçı Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun evliliğinden dünyaya gelen Irmak Ünal, 2010 yılında Emre Karabacak ile evlenmiş, ancak çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı.

Ekranlarda son olarak 2017’de yayımlanan Dolunay dizisiyle görülen Ünal, oyunculuğa ara vererek kariyerinde farklı bir yol seçti. Yoga eğitmenliğine yönelen Ünal, 2021 yılında çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte Bali’ye taşınarak daha sakin ve doğayla iç içe bir yaşam kurdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ünal, yeni hayatına dair anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ise meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklayarak takipçilerini duygulandırmıştı.

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya özen gösteren Ünal, sağlıklı yaşam rutininden vazgeçmedi. Spor salonunda yaptığı ağırlık antrenmanlarını da takipçileriyle paylaşan Ünal’ın formda ve güçlü görüntüsü dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Ünal için “çok iyi görünüyor” ve “her haliyle çok güzel” gibi yorumlarda bulundu.