Kaynak: İHA

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Sturm Graz galibiyetinin ardından takımın her geçen hafta geliştiğini söyledi.

Kamer, santrfor transferinin play-off turuna yetişeceğini açıklarken Jayden Oosterwolde'nin de 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ifade etti.

'HER HAFTA DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE OLACAĞIZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni sisteme her geçen gün daha fazla adapte olduğunu belirten Kamer, "Hocamızın da söylediği gibi her hafta daha iyi olacağız. Greenwood ve Ake gibi isimler takıma yeni katıldı. Yeni sistemin ve baskılı oyunun tam anlamıyla oturması zaman alıyor. Ama artık Fenerbahçe'nin güzel futbol oynadığını görüyoruz." dedi.

'STURM GRAZ'A ÇOK İYİ HAZIRLANDIK'

Rakiplerinin güçlü bir ekip olduğuna dikkat çeken Kamer, "Sturm Graz yaş ortalaması düşük, dinamik bir takım. Elemelerde 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle geldiler. Buna rağmen takımımız maça çok iyi hazırlandı. Sistemimiz oturuyor. Önümüzdeki hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'SANTRFOR TRANSFERİ PLAY-OFF'A YETİŞECEK'

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Cihan Kamer, "İyi transferler kısa sürede olmuyor. Birçok alternatif üzerinde çalışıyoruz. Doğru oyuncuyu bulmak zaman alıyor ama inşallah santrfor transferimiz play-off turuna yetişecek." diyerek taraftarlara müjdeli haberi verdi.

OOSTERWOLDE'DEN KÖTÜ HABER

Öte yandan ilk yarıda oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında da bilgi veren Kamer, ilk değerlendirmelerin can sıkıcı olduğunu dile getirerek, "Kesin sonuçlar yarın belli olacak ancak ilk değerlendirmelere göre Oosterwolde'nin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor." ifadelerini kullandı.