Çığlıklar ve Feryatlar karıştı: Adliye koridorları inledi

R.U., polis merkezine götürülmeden önce yaptığı açıklamada, hakkında uygulanan 6284 sayılı Kanun'un kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. R.U., "Bizim onunla anlaşmalı boşanma davamız var. Ne yazık ki 6284 sayılı Yasa erkeklere zulüm yasasıdır. Bize bir zulümdür.

Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Eşim evden gideli 6 ay oldu. Benimle adresi yokken, kendi kiramla oturduğum evden beni uzaklaştırıyorlar. Eşimin benimle alakası yok, MERNİS adresi bile bende yok. Annesinin yanında ikamet etmesine rağmen kanunla beni oturduğum evden uzaklaştırdı. Beni şu anda sokağa attı, sokakta kaldım.