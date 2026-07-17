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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa ederek yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklaması, kent ve ülke siyasetinde dengeleri tamamen değiştirdi. Yerel siyasette kartların yeniden karıldığı bu kritik dönemeçte gözler, 31 Mart 2024 seçimlerindeki en güçlü rakibi olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Hamza Dağ’a çevrildi. Dağ’ın Çiğli Kasaplar Meydanı’nda esnafla buluşması, "AK Parti İzmir’de erken saha markajına mı başladı?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

ÇİĞLİ'DE SÜRPRİZ ZİYARET

Cemil Tugay’ın parti içi süreçler ve hukuki tartışmaların ardından CHP’den ayrılmasıyla oluşan siyasi boşlukta, Hamza Dağ kentteki saha hareketliliğini ivmelendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir’in simge noktalarından Çiğli Kasaplar Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çevre esnafının ve yoldan geçen yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dağ; talep, şikâyet ve önerileri dinleyerek notlar aldı.

Siyasi kulislerde bu ziyaret, sıradan bir ilçe programının ötesinde İzmir siyasetinde yeni dönemin ilk stratejik hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Çiğli Kasaplar Meydanı’nda esnafımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Tüm esnafımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum. pic.twitter.com/SFDmkLUpyB — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 17, 2026

SANDIK VERİLERİ ŞÖYLEYDİ:

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, sandık verilerine şu şekilde yansımıştı:

CHP adayı Cemil Tugay, kullanılan geçerli oyların yüzde 48,97’sini alarak 1 milyon 292 bin 118 oy ile sandıktan birinci çıkmış ve başkanlığa seçilmişti.

En yakın rakibi olan AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ise oyların yüzde 37,06’sını toplayarak 977 bin 895 oy ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Ayrıca yarıştaki diğer 25 aday ve bağımsız isimlerin toplam oy oranı yüzde 13,97 seviyesinde kalırken, bu gruptaki tüm adaylar toplamda yaklaşık 369 bin oy almıştı.