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İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bilen’in, evliliklerinin her yılı için 3 milyon Euro üzerinden hesaplayarak talep ettiği ve toplamda 54 milyon Euro’ya, yaklaşık 3 milyar 34 milyon liraya ulaşan manevi tazminat istemi daha önce mahkeme tarafından kabul edilmemişti.

Nisan 2025’te açıklanan karara karşı yapılan başvuru da geçen hafta üst mahkeme tarafından sonuçlandırıldı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 54 milyon Euro’luk manevi tazminat talebinin reddine ilişkin kararı değiştirmedi.

Faruk Bilen, 2022 yılında açtığı boşanma davasında Çiğdem Sabancı’dan 54 milyon Euro manevi tazminat talebinde bulunmuştu. İlk derece mahkemesi bu talebi reddederken, Sabancı’nın Bilen’e 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Bilen tarafından Nisan 2025’teki karara yönelik yapılan itirazın da reddedilmesiyle, 54 milyon Euro’luk tazminat talebiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir karar verilmemiş oldu.