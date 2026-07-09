Çiğ tavuğu sakın böyle yıkamayın: Laboratuvar deneyi yıllardır yapılan hatayı ortaya çıkardı

Deneyin en çarpıcı sonucu ise rakamlarda gizli:

Çiğ tavuğun yıkandığı sırada sıçrayan suyun tek bir damlasında dahi yaklaşık 10 trilyon Kampilobakter bulunabiliyor. Üstelik bir insanın hastalanması, şiddetli mide ağrıları ve zehirlenme yaşaması için vücuduna sadece birkaç yüz bakteri hücresinin girmesi yeterli oluyor. Yani tezgaha sıçrayan mikroskobik bir damlanın, o sırada doğradığınız salataya bulaşması bütün aileyi hastanelik etme ihtimali taşıyor.