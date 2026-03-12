Şanlıurfa mutfağının en ikonik baharatlarından biri olan isot, özellikle çiğ köfte ve lahmacun gibi lezzetlerin vazgeçilmezi olarak sofralarda başrolde yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gururu Urfa isotu, özel kurutma ve işleme teknikleriyle pul biberden ayrılıyor. Dumanlı, hafif tatlı ve orta acılı yapısıyla yemeklere derinlik katıyor. Evde isot hazırlamak hem zahmetli hem de keyifli bir süreç.

İSOT NEDİR?

İsot, Şanlıurfa'ya özgü kırmızı acı biber çeşitlerinden elde edilen özel bir baharat. Urfa isotu olarak da bilinen bu ürün, sadece acı biberin kurutulup çekilmesiyle değil, geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle öne çıkıyor. Biberler gündüz güneşte kurutulurken gece nemli ortamda terletiliyor. Bu işlem sayesinde isot koyu mor-kahverengi renk alıyor, dumanlı bir aroma kazanıyor ve acısı yumuşak kalıyor. Pul biberden farkı ise bu nemlendirme ve zeytinyağı ekleme aşaması. Gerçek isot, yemeklere sadece acı değil, aynı zamanda tatlımsı ve aromatik bir tat veriyor. Şanlıurfa'da neredeyse her evde kış hazırlığı olarak yapılıyor ve yöresel mutfağın temel taşlarından biri haline geliyor.

İSOT NASIL YAPILIR?

Evde isot yapmak için en önemli adım kaliteli biber seçimi ve doğru kurutma süreci. Geleneksel Urfa usulünde biberler olgunlaşmış, koyu kırmızı ve etli olmalı.

Biberleri bol suda yıkayın, saplarını koparın ve çekirdeklerini temizleyin. Daha az acı istiyorsanız iç damarlarını da çıkarın. Biberleri ortadan ikiye veya dörde bölerek iç kısmı güneşe gelecek şekilde temiz bir naylon veya bez üzerine yayın. Güneşte 2-3 gün kurutun, biberler suyunu çekip yumuşayana kadar bekleyin. Ardından şeffaf torbalara koyup gece nemlenmeye bırakın, bu aşama isotun karakteristik rengini ve aromasını kazandırıyor. Kuruma tamamlanınca biberleri öğütün veya geleneksel yöntemle tokmakla dövün. Son aşamada zeytinyağı ve tuz ekleyerek harmanlayın. Bir gün daha güneşte dinlendirdikten sonra kavanozlara koyun. Bu yöntemle isot uzun süre tazeliğini korur.

2 KİLO İSOT YAPMAK İÇİN NE KADAR BİBER ALMAK GEREKİR?

İsot verimi biberin çeşidine, etkinliğine ve kurutma koşullarına göre değişiyor. Genellikle etli kapya biber kullanıldığında verim düşük olurken, ince ve dalında kurumaya yakın Urfa biberlerinde daha yüksek çıkıyor. Ortalama hesapla 2 kilo kaliteli isot elde etmek için yaklaşık 8-12 kilo taze kırmızı acı biber gerekiyor. Bazı kaynaklarda 2 kilo acı kapya biberle az miktarda isot çıktığı belirtilirken, geleneksel büyük üretimlerde 10-18 kilo biberden 2-3 kilo civarı isot elde ediliyor. Evde denemelerde 10 kilo biberden yaklaşık 1,5-2 kilo isot çıkması yaygın. Daha fazla isot için etli olmayan, ince kabuklu biberleri tercih edin.

BİBERLERİ NASIL EZMELİYİZ?

Kuruyan biberleri ezmek isotun dokusunu belirliyor. Geleneksel yöntem tokmak veya havanda dövme. Bu sayede isot pürüzlü ve iri parçalı kalıyor, aroma daha iyi salınıyor. Modern evlerde mutfak robotu veya baharat öğütücü kullanılabilir ancak çok ince çekmemeye dikkat edin. Pul haline getirirken iri parçalar bırakmak isotun orijinal lezzetini korur. Öğütme sonrası mutlaka eleyerek toz kısmı ayırın, kalan iri parçaları tekrar dövün. Zeytinyağı ekleme aşamasında karışım homojen hale gelene kadar iyice yoğurun. Bu işlem isotun parlaklığını ve yapışkanlığını artırır.

İSOT’UN İÇİNE SUMAK KONUR MU?

Geleneksel Urfa isot tariflerinde sumak kullanılmıyor. İsotun kendine has tadı biberin doğal aroması, zeytinyağı ve tuzdan geliyor. Sumak eklemek bazı modern tariflerde veya karışık baharatlarda görülebiliyor ancak klasik isot sumaksız hazırlanır. Sumak eklemek isterseniz ayrı bir karışım olarak düşünebilirsiniz, örneğin sumak-isot karışımı salatalarda veya et marinasyonlarında kullanılabilir. Ancak saf isot için sumak eklemek orijinal lezzeti değiştirir.

İSOT HANGİ YEMEKLERDE NE KADAR KULLANILMALI?

İsot, özellikle Güneydoğu mutfağında vazgeçilmez. En çok çiğ köftede kullanılır, 500 gram bulgur için 2-4 yemek kaşığı isot ideal. Lahmacun harcında 1 kg kıyma için 1-2 yemek kaşığı yeter. Et yemeklerinde, kebaplarda ve acılı köftelerde tatlı-acı dengesi için 1 tatlı kaşığı isot ekleyin. İçli köfte, patlıcan dolması, mercimek köftesi ve kısırda da harika olur, genellikle 1-2 çay kaşığı yeterli. Çorbalara, sebze yemeklerine ve turşulara az miktarda serperek lezzet katabilirsiniz. Kahvaltılarda tereyağda kavurup isot parlattığı tarifler de popüler. Acı seviyorsanız miktarı artırın ancak isotun aroması baskın olduğundan ölçülü kullanmak en iyisi.

İSOT’UN FAYDALARI VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

İsot, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin. Sindirimi destekler, metabolizmayı hızlandırır ve doğal bir ağrı kesici etkisi olabilir. Kavanozda serin ve kuru yerde saklayın, hava almayan kaplarda uzun süre dayanır. Ev yapımı isotu kış boyu kullanmak için büyük kavanozlar hazırlayın.