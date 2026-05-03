Çığ altında kalan çoban için 4 ay sonra yeniden başlayan arama: Umutlu bekleyiş sürüyor

KAYIP ÇOBAN İÇİN 82 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Bülent Gezer’i arama çalışmaları, dün yeniden başladı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ile köylülerin de destek verdiği 82 kişilik ekip, bölgede geniş çaplı bir tarama yürütüyor.