Yangın, saat 21.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Baraj mevkisindeki E.T.'ye ait çiftlikte çıktı.

İddiaya göre, çiftlikteki barakada bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Marmarereğlisi, Çorlu, Tekirdağ merkez, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolda oluşan balçık nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye ulaşmakta zor anlar yaşadı.

Çevrede bulunan kepçeler, greyderler ve köylerden gelen traktörlerin yardımıyla yol açılarak itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması sağlandı. 200 küçük ve büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 60 küçükbaş öldü. Diğer hayvanlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangında baraka ve ahır büyük hasar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.