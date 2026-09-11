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Kaynak: DHA

29 Ağustos'ta husumetlisi olduğu öne sürülen Eren Kırmızı ile telefonda tartışan G.M., daha sonra motosikletle yanına gitti.

Belinden çıkardığı tabancayla Atatürk Mahallesi 164'üncü Sokak'ta Kırmızı'ya ateş açan G.M., saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiğiği Kırmızı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Kırmızı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi teslim alınan Kırmızı, toprağa verildi. Cinayetin ardından Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Başsavaılığı koordinesinde çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari cinayet şüphelisinin G.M.'nin teknik ve fiziki takibin sonucu İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti.

Manisa ve İzmir emniyetlerinin, özel harekat timlerinin de katılımıyla düzenlediği şafak operasyonunda G.M., saklandığı çiftlik evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Manisa'nın Akhisar ilçesine getirilen G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi, tutuklandı.