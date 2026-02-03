Evlilik tarihlerini sembolik ve unutulmaz yapmak isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle sıralı rakamlardan oluşan günler ile 14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl en çok talep gören tarihler arasında yer aldı.

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat, 6 Haziran ve 26 Haziran için randevular kısa sürede doldu. Yetkililer, söz konusu günlerde başvuruların normal kapasitenin yaklaşık iki katına ulaştığını belirtti.

Nikah memuru Alper Çandıroğlu, sıralı tarihlere olan ilginin her yıl arttığını ifade ederek, bu günlerin hem romantik hem de hatırlanmasının kolay olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Özellikle 06.06.2026 tarihine bu yıl yoğun bir talep geldiğini vurgulayan Çandıroğlu, belirlenen özel günlerde artık yeni müracaat alınmadığını kaydetti.

Çandıroğlu, evlilik hazırlığı yapan çiftlere karşılıklı saygı ve anlayışın önemini hatırlatarak, resmi işlemlerin büyük bölümünün nikah dairelerinde tamamlandığını dile getirdi.