Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, otobüs biletlerine talep arttı" dedi. TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, otobüs biletlerine talebin arttığına işaret ederek, "Bayram tatilinin bir hafta öncesindeki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle de özellikle üniversite öğrencileri, bayramdan bir hafta önce memleketlerine gitmeyi tercih ediyor. Bu nedenle otobüs bilet satışlarının, 15 Mayıs Cuma günü itibarıyla yoğunlaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"B2 VE D2 BELGELERİNE KAYITLI OTOBÜSLER KULLANILABİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, şehirler arası otobüs firmalarının bayram tatili süresince B2 ve D2 yetki belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanabilmesi için gerekli iznin alındığını dile getiren Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, otobüs biletlerine talep arttı. Ticari amaçla tarifesiz turizm, personel, öğrenci gibi yolcu taşıyan otobüs veya minibüsleri kapsayan B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsler 15 Mayıs-2 Haziran arasında kullanılabilecek. Söz konusu talebi karşılamak amacıyla bugün itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunacağız. Böylece, tatil süresince ek seferlerle birlikte, 7 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığının, bu talebin içinde bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunun altını çizerek, "Tatil süresinin uzun olması, havaların ısınması dolayısıyla bu bayram, Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram dönüşü, bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret ederek, sürücülerin dinlenmiş ve uykusu almış şekilde, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkması halinde bu riskin azalacağını bildirdi.

Seyahat edecek vatandaşların, emniyet kemeri takma konusuna da özen göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.