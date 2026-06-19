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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Tarladaki üretim maliyetlerindeki tırmanış hız kesmezken, özellikle gübre ve enerjideki fiyat patlaması üreticinin en büyük sınavı olmaya devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre, tarımsal girdi enflasyonu yıllık bazda yüzde 38,97 seviyesine geldi.

ÜRETİM MALİYETLERİ HER ALANDA KATLANIYOR

TÜİK verilerine göre, tarımsal üretimin temel maliyetlerini yansıtan Tarım-GFE, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,61 oranında yükseldi. Çiftçinin enflasyonunu yansıtan endeksteki diğer dikkat çeken artış oranları; yıllık artış (Geçen yılın aynı ayına göre) yüzde 38,97 olurken, yılbaşına göre yüzde 17,49 ve 12 aylık ortalamada yüzde 33,79 olarak açıklandı.

Ana harcama gruplarına bakıldığında, çiftçinin doğrudan tarlada kullandığı operasyonel kalemlerdeki yükselişin genel ortalamanın üzerinde olduğu görüldü. Tarımda Kullanılan Mal ve Hizmetler Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 6,19 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,21 oranında sert bir yükseliş gösterdi. Tarımsal Yatırıma Katkı Sağlayan Mal ve Hizmetler Endeksi aylık bazda yüzde 1,95, yıllık bazda ise yüzde 25,80 oranında arttı.

ÇİFTÇİYİ EN ÇOK "GÜBRE" VE "ENERJİ" ÇARPTI

Verilerin alt detayları incelendiğinde, maliyetleri en çok artıran ve üreticiyi en çok zorlayan kalemlerin enerji ve toprak bakımı olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

Yıllık değişimin en keskin olduğu alt grup, tam yüzde 62,77'lik devasa artışla gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Sadece bir aylık periyottaki değişime bakıldığında ise, yüzde 12,54'lük artışla enerji ve yağlayıcılar (mazot, elektrik vb.) ilk sıraya yerleşti.