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BTP lideri Hüseyin Baş, paylaşımında ülkenin en kritik meselelerinden birinin tarım kesimi olduğuna değinerek hazırlanan reformun tamamen Türk çiftçisinin refahı gözetilerek kurgulandığını belirtti. Üretimdeki tüm kısıtlamaları kaldırmayı vaat eden Baş; devlete ait arazilerin sembolik ücretlerle uzun vadeli olarak çiftçilere kiralanacağını, ürün fiyatlarının ise üretici kooperatifleri aracılığıyla doğrudan çiftçiler tarafından belirleneceğini kaydetti.

ÇİFTÇİYE TAM DEVLET GÜVENCESİ VE FİNANSMAN DESTEĞİ

Yeni modelde üreticinin hem devlet desteğini hem de iç piyasa fiyatını eş zamanlı alacağını vurgulayan BTP lideri, devletin yetiştirilecek ürünün yüzde 50'si için en az 6 ay öncesinden avans ödemesi yapacağını ve ürünlere tam pazar garantisi sunacağını belirtti. İthal ürünlere karşı yerli üreticiyi koruma sözü veren Baş, tarımın ihtiyaç duyduğu finansmanın üretim karşılığı elde edilen senyoraj geliriyle karşılanacağını müjdeledi.

Girdi maliyetlerini düşürmek adına gübre ve tarım ilacı yatırımlarının teşvik edileceğini aktaran BTP Genel Başkanı, tarıma dayalı sanayi kurmak isteyen girişimcilere geri ödemesi ürünle yapılabilecek sıfır faizli krediler verileceğini dile getirdi. Çiftçilere emeklilik desteği ve doğal afet sigortası imkanı da tanıyacaklarını belirten Baş, bu vizyoner reform paketinin iktidara geldiklerinde Türk tarımına eski gücünü yeniden kazandıracağını savundu.

İşte Hüseyin Baş'ın paylaşımının tamamı;

